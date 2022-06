Monopoly, un'edizione speciale dedicata a Palermo: "Tanti luoghi da scoprire nel tabellone"

A Palermo è dedicata un’edizione speciale del Monopoly. Il noto gioco da tavolo ha infatti realizzato una versione con contenuti aggiuntivi e interattivi sui luoghi della città. Un omaggio a Palermo e a Le Vie dei Tesori che è partner culturale dell'iniziativa.

"È una bellissima occasione di collaborazione col Monopoly - commenta in questo video Laura Anello, fondatrice e presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori -. Per noi è molto interessante aver realizzato contenuti culturali aggiuntivi a questa edizione del gioco che per la prima volta nella sua storia avrà dei QRcode che consentiranno di accedere a delle pagine che danno informazioni, approfondimenti, curiosità sui luoghi della città. Per Palermo è una bella occasione di visibilità e valorizzazione. Il tabellone si svelerà a poco a poco e si vedrà quanti sono i luoghi speciali che Le Vie dei Tesori nel tempo aprirà fino al disvelamento finale del tabellone a ottobre. Contestualmente, come sempre facciamo, proporremo visite, tour e possibilità di fruizione di questi stessi luoghi".

Alla conferenza stampa sull'iniziativa a Palazzo delle Aquile c'era anche il sindaco Roberto Lagalla che ha anche annunciato che tra la fine di questa settimana e i primissimi giorni della prossima presenterà la giunta, "della quale abbiamo bisogno per avviare ancora più concretamente il lavoro dell'amministrazione comunale". E ironizzando sul tema dell'incontro con la stampa, la presentazione del progetto "Monopoly", Lagalla ha risposto così a chi gli faceva notare la similitudine con il gioco del puzzle della nuova giunta: "Sempre di giochi si tratta - ha scherzato -, c'è anche il Gioco dell'Oca in cui si ritorna al punto di partenza e si riparte. La norma comunque ci consente di potere avere la giunta entro dieci giorni dall'insediamento del consiglio comunale. Siamo ancora lontani da quella data ma avevo detto che entro 10-15 giorni dall'insediamento avrei proposto la squadra di governo e terremo fede a questo impegno".

© Riproduzione riservata