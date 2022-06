Palermo, ultimi appuntamenti a Una marina di libri: maxischermo con la partita del Barbera

Si chiude a Palermo la tredicesima edizione di Una marina di libri, il Festival dell’editoria indipendente, con la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che quest’anno ha avuto come filo conduttore Pensieri Corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini.

Ed è una chiusura speciale per la manifestazione che propone la proiezione alle 21.15 sul maxi-schermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo–Padova per la finale dei play off di serie C.

Tra i momenti clou dell'ultima giornata l'incontro con Nadia Terranova dal titolo "Donne in amore. Chissà come chiameremo questa nostalgia" (dalle 18,30).

Ieri, invece, dopo la partecipazione a Una marina di libri, hanno lasciato il loro messaggio, che è possibile ascoltare in questo video, la scrittrice Valeria Parrella, che ha presentato La Fortuna (Feltrinelli), e Peppino Mazzotta, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Giuseppe Fazio nella serie televisiva Il commissario Montalbano, e adesso anche scrittore con il suo L’azzardo (Rizzoli).

Il Festival del libro è organizzato Nicola Bravo del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori presenti in questa edizione sono 88.

