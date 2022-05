Migliore racconta Francesco Pizzo e Padre Mariano Passamonte a Belmonte Mezzagno

A Belmonte Mezzagno Presentato il nuovo libro di Salvatore Migliore: “Mons. Francesco Pizzo e Padre Mariano Passamonte: due presenze pastorali diverse – entrambe importanti. Hanno segnato la storia della comunità belmontese”.

Il volume, oltre a proporre momenti significativi della presenze dei due sacerdoti, che si sono avvicendati nella Parrocchia di Belmonte negli anni’60, sottolinea due valori importanti che i due sacerdoti hanno testimoniato: l’importanza della formazione e del dialogo. Di questi, l’autore ne sottolinea oltre che la esigenza, soprattutto per quanti hanno responsabilità di matura politica ed istituzionale, l’attualità. Quindi, un invito, in modo particolare, a quanti si accingono a impegnarsi alle prossime elezioni amministrative, a fare tesoro dell’insegnamento lasciato dai sacerdoti in questione. Il ricavato sarà dato in beneficenza ad una missione in Tanzania: già raccolti 600 euro.

