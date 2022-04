Torna a Palermo La Via dei Librai: appuntamenti, incontri e letture nel segno della pace

Dopo due anni di edizioni ibride, tra la strada e il web, La Via dei Librai torna a Palermo interamente sul Cassaro dal 22 al 25 aprile con tre isole letterarie e più di 90 appuntamenti tra incontri, presentazioni di libri e firma-copie. Nella mattinata di oggi (19 aprile) la conferenza stampa alle Terrazze del Sole.

"Interconnessione e snodi" è il tema dell'edizione 2022, la settima dal 2015. “È cominciato tutto con corso Vittorio Emanuele come la via dei Librai – spiega Giulio Pirrotta, membro del comitato scientifico della manifestazione – si è snodato nei vari anni con temi diversi legati alla città. Quest'anno abbiamo lanciato il tema delle interconnessioni, che sono la base, la rete che costruisce la comunità”.

Tantissimi gli appuntamenti e gli ospiti: da Virman Cusenza con il suo “Giocatori D'Azzardo”, all'incontro sul commercio di prossimità con la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio e il presidente dell'associazione dei librai, Nicola Macaione. La prima mattinata vedrà protagonisti gli studenti tra isole letterarie, incontri, letture e una staffetta organizzata ad hoc, per la Pace.

“Nasce sulla via e ritorna sulla via dopo due anni – afferma la presidente dell'associazione Cassaro Alto, Giovanna Analdi - è un modo per rivivere nuovamente e riappropriarci dei nostri spazi, in maniera un po' più serena rispetto ai due anni di pandemia. Ci auguriamo una bella risposta da parte dei lettori palermitani e non”.

Novità di quest'anno la presenza dei “Booklovers”: gruppi di lettura che si riuniranno insieme per leggere ad alta voce libri e testi. Giorno 22 dalle 18, verrà inaugurato FEM, il Food experience museum, al numero 218 di via Roma. Il museo è un progetto finanziato dal PON “cultura e sviluppo” FESR 2014-2020 che utilizza la cucina palermitana come chiave di lettura della storia e della tradizione siciliana. Sarà aperto al pubblico gratuitamente in occasione della Via dei Librai.

“Torna con tutta la sua forza questa manifestazione - conclude il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - il libro mette insieme una comunità, che non è fatta soltanto dei librai, non è fatta soltanto dai lettori e dagli scrittori. Il libro è una sorta di monumento vivente. Questo fa si che Palermo possa essere definita non una città con libri ma, grazie a iniziative come questa, una città del libro ”.

