Giovanni Cacioppo, pronto lo show a Palermo: "La risata fa sempre bene, oggi più che mai"

«Dimentichiamoci di covid e guerra per un'oretta» . È l'invito di Giovanni Cacioppo, l'attore e comico siciliano, tra i cabarettisti più apprezzati e noti di “Zelig”, che proprio questa settimana sarà a Palermo per la rassegna Comici da Legare 2022 organizzata da Tramp Management.

«La risata non dispiace mai – afferma ai microfoni di gds.it - sia che i periodi siano buoni che cattivi ridere fa sempre bene. In questo momento particolare un po' di più. Abbiamo attraversato periodi veramente brutti per tanti motivi : sia economici, che psichici, di limitazioni, nei rapporti sociali. Ritrovarsi a teatro per ridere un'ora, un'ora e mezza ci farà bene».

Venerdì 11 marzo l’attore siciliano sarà protagonista dello spettacolo “Ho scagliato la prima pietra” al Cineteatro Colosseum di Palermo. «Il titolo è un po' provocatorio – spiega Cacioppo – la frase dice “chi è senza peccato scagli la prima pietra” ma siccome tutti abbiamo peccato e nessuno scaglia la pietra, la scaglierò io così andiamo tutti a casa, sennò rischiamo di rimanere piantati qui ad aspettare per sempre qualcuno che è senza peccato» .

Un'analisi di costume sulle abitudini sociali della nostra epoca, trattate in chiave ironica. Durante lo spettacolo, Cacioppo evocherà i ricordi del suo passato. «Sto tornando indietro nel tempo – spiega - parlerò dei miei ricordi d'infanzia, dei personaggi che hanno contornato la mia infanzia e la mia adolescenza. Figure che ormai sono sparite dalla mia vita ma che voglio ricordare. Sarà un momento anche un po' nostalgico» .

Nonostante abiti ormai da anni lontano dalla sua Gela, il comico siciliano continua a sentire un forte legame con l'Isola: «Anche se abito a Bologna da 26 anni – racconta - non dico mai “ho origini siciliane”, dico: “Io sono siciliano!”. Sono molto legato alla mia terra, quando incontro un siciliano parlo subito in dialetto, mi alleno un po' per non dimenticare» .

