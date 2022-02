Viaggio a Carini sotto al tetto d'oro e d'argento della Grotta di Carburangeli

A trenta minuti in auto da Palermo e a cinque dal Bioparco di Sicilia, nel territorio di Carini, c'è la Riserva Naturale Grotta di Carburangeli. Un piccolo tesoro nascosto e non molto conosciuto da chi non è appassionato.

In questo periodo dell'anno, con l'avvicinarsi delle stagioni più calde, le pareti profonde, ricche di muffe, si riempiono di condensa, producendo un effetto visivo affascinante e difficilmente ripetibile. Ai visitatori, muniti di torcia e caschetto, sembrerà di camminare sotto un tetto glitterato dai riflessi d'oro e d'argento.

Istituita dalla Regione nel 1996 e affidata in gestione a Legambiente, la riserva si trova a 22 metri sul livello del mare. All'interno della grotta di origine carsico marina, è possibile ammirare una ricca varietà di stalattiti, stalagmiti e colonne che rendono l'ambiente particolarmente suggestivo. Lunga 400 metri, da sette anni è visitabile solo per i primi 150 metri a causa dell'accumulo di anidride carbonica all'interno.

Celebri gli interventi del paleontologo Giorgio Gemmellaro che ritrovò nella grotta, tra il 1865 e il 1870, numerosi resti fossili di animali che un tempo costituivano la fauna siciliana. Al suo interno anche alcune tracce del passaggio dell'uomo. Sui muri dell'ingresso, purtroppo utilizzati come mangiatoia e poi ricoperti negli anni da scritte - poi ripuliti dai volontari di Legambiente, una volta presa la riserva in gestione – se si presta la giusta attenzione si riescono ad intravedere due graffiti di colore nero: il Sole circondato dai raggi e uno sciamano con in testa un copricapo animale, probabilmente un teschio di capra.

Attualmente nella riserva, ad affiancare le guide e i volontari di Legambiente, i vincitori del bando di selezione del progetto “Tuteliamo la natura” organizzato dal Servizio Civile Universale. Abbiamo raccolto le testimonianze di Salvatore Iannolino, Ramona Balsamo e Giuseppe Mannino che a maggio concluderanno i loro 12 mesi. E sono in corso le selezioni per i prossimi quattro ragazzi da affiancare nel sito.

Nel video le interviste a: Ambrogio Conigliaro, operatore Legambiente riserva Carburangeli; Salvatore Iannolino; Ramona Balsamo e Giuseppe Mannino (i ragazzi vincitori del bando 2021/2022).

