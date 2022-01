Tgs produce Ma non finisce qua. Venti puntate dal Teatro Angelo Musco di Catania per dieci settimane, ogni martedì e mercoledì. Vedranno insieme Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia. In diretta la prima puntata, in onda su Tgs, Rtp, Gds.it e le pagine social.

© Riproduzione riservata