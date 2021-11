Giovanni Sollima torna sul palcoscenico del Politeama Garibaldi di Palermo con "Solo"

"Solo" è il titolo del progetto che mette in scena il violoncellista Giovanni Sollima sul palcoscenico del Politeama Garibaldi di Palermo. Lunedì prossimo, 15 novembre, l'artista, in esclusiva per l’Associazione Siciliana Amici della Musica, terrà un doppio concerto che prevede l’esecuzione integrale delle Suite per violoncello solo di Bach, intervallata da brani di altri autori di diverse epoche oltre a composizioni dello stesso Sollima. I due eventi saranno alle 18,30 e alle 21.

Il violoncellista ha lavorato al progetto durante i mesi di lockdown e da molti anni voleva andare a fondo nell’esplorazione del controverso manoscritto di Anna Magdalena delle Suites per violoncello di Bach.

“Non si è mai pronti con Bach, cambia ogni giorno – dichiara Sollima - senti di scoprire qualcosa che ti era sfuggito, ti accorgi che tutto ciò che in quel manoscritto può sembrare una svista, mancante o illogico, è invece frutto dell’ingegno, concetto di variazione continua. Poi ti rendi conto di cercare il suono, che non è regolato sui parametri di oggi e hai un minimo di risposta sulla questione espressiva”.

© Riproduzione riservata