Palermo, il Festival di Morgana torna in presenza: spettacoli dall'11 al 21 novembre

Torna in presenza, dall’11 al 21 novembre, il Festival di Morgana, quest’anno giunto alla sua quarantaseiesima edizione. Il tema è il teatro d’immagine del mediterraneo, perché per l’occasione confluiranno a Palermo compagnie francesi, spagnole, tunisine, turche e israeliane che porteranno nel capoluogo siciliano i propri spettacoli tra tradizione e contemporaneità.

Dalle ombre di Cenzig Özek, alle performances con oggetti e danze di David Espinosa, l’obiettivo della manifestazione è anche quello di “far comprendere che in tutto il mediterraneo c’è un grande fermento artistico”, sperimentazione e modernità, “a differenza degli stereotipi che noi abbiamo rispetto a questa parte del mondo”. A dirlo è il direttore del museo Antonio Pasqualino, Rosario Perricone, che si fa portavoce degli eventi del festival.

Ci saranno il webinar promosso dalla Columbia University su l’epica mondiale nel teatro di figura, i workshop per attori, e gli spettacoli che legano ambiente e capacità di ascolto della compagnia israeliana The Train Theatre. Immancabile l’Opera dei Pupi siciliani, che quest’anno verrà conclusa dallo spettacolo dei Nuovi Pupari Crescono. Si tratta cioè della compagnia dei “ragazzi, i nuovi pupari, i figli delle famiglie della tradizione”, che raccoglieranno il testimone per raccontare Il duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica. “Gli spettacoli saranno ad ingresso libero - precisa il direttore Perricone - un modo per riprovare a fare socialità”.

“Il Festival di Morgana si riconferma come punto di riferimento dell’offerta culturale siciliana - dichiara poi l’assessore Alberto Samonà - compagnie con tradizioni artistiche apparentemente lontane dalla nostra dialogheranno fra loro, in realtà unite dal Mare nostrum”.

