A Palermo "La Domenica Favorita", viali affollati tra cultura e sport

Giornata conclusiva dell'edizione 2021 de La Domenica Favorita, il progetto di valorizzazione del Parco Reale della Favorita, che grazie all'impegno e alla collaborazione di istituzioni, enti e associazioni, offre in ogni suo appuntamento numerose attività che hanno al centro cultura, natura, sport, benessere e intrattenimento.

Nelle 5 domeniche di questa edizione sono state oltre 50mila le persone che hanno vissuto il Parco della Favorita fruendo delle sue attrattive naturalistiche e delle attività e dei servizi offerti dalle Istituzioni e dalle Associazioni presenti.

Tante le iniziative in quest'ultima giornata. Lo sport in prima linea con la "Palermo in Rosa", la passeggiata ludico motoria a passo libero lungo i viali della Favorita, organizzata da Now Team Asd in collaborazione con Comitato La Domenica Favorita e Tecnica Sport, e con il Patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Palermo.

Per i più piccoli appuntamento con "Pompieropoli", a cura dei vigili del fuoco: un percorso attraverso varie tipologie di camminamenti, giro sul cestello dell’autoscala, simulazione di spegnimento su di un focolaio virtuale, due scale controventate per bambini opportunamente imbracati. Presso l’atrio di Villa Niscemi, il Laboratorio per Bambini di scenografia e attrezzeria. Dimostrazione di come partendo dal bozzetto si giunge alla realizzazione di una tela dipinta e di un oggetto di attrezzeria, con descrizione di materiali e strumenti di uso quotidiano.

Non sono mancati gli spettacoli e le visite guidate all'interno del parco. Inoltre presso il viale di Villa Niscemi è attivo il servizio Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Asp 6 che prevede la vaccinazione anti-Covid con Pfizer senza prenotazione e con accesso diretto.

