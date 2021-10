Fiori e piante in mostra a Palermo, festa tra i viali dell'Orto Botanico

I numeri parlano di 45 vivaisti arrivati a Palermo da tutta Italia e dall'estero. Un'occasione unica per una full immersion tra piante mediterranee, officinali ed ornamentali. Torna, tra i viali dell' Orto Botanico, la Zagara d'Autunno. La mostra mercato del florovivaismo, giunta quest'anno alla sua ventunesima edizione, apre i cancelli da oggi (venerdì 29 ottobre) a lunedì 1 novembre.

Tra le novità di quest'anno due piccole serre restituite alla fruizione, dopo i restauri del 2020, e una mostra sui peperoncini di tutto il mondo. Domenica la consegna del "Premio weTree" (buitoni borletti, nazionale) di 5.000 euro al progetto vincitore del Concorso "Il Mediterraneo, Ovunque" per l'ampliamento dell'Orto Botanico palermitano. La nuova area, di circa un ettaro e mezzo, sarà dedicata all'architetto paesaggista Rosanna Pirajno.

Tra gli eventi culturali, previsti nel weekend, spazio anche ai laboratori botanici per i più piccoli, come l'orto di martorana, per imparare a lavorare e colorare la pasta di mandorle della tradizione palermitana. Tra vivaisti ed espositori, anche un progetto artistico targato Serretta-Speciale per celebrare i duecento anni della pomelia con un'opera d'arte e un'edizione limitata di biscotti.

Nel video le interviste a Rosario Schicchi, direttore dell'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo; Nadia Speciale di Barbera e partners; Tiziana Ferretta, concept artist.

