Palermo rivive l'omicidio Mattarella: via Libertà oggi è un set per la serie su Letizia Battaglia

Via Libertà a Palermo diventa un set. Si gira infatti la serie sulla vita di Letizia Battaglia diretta da Roberto Andò. Prodotta dalla Bibi Film, viene realizzata fra Palermo e Roma e poi andrà in onda su RaiUno. La serie racconta i momenti salienti della carriera della fotografa palermitana, famosa in tutto il mondo, che mosse i primi passi nel 1969 collaborando con il giornale L’Ora.

Dalle 7 di questa mattina a Palermo, come è possibile vedere da questo video, si girano le scene dell'omicidio di Piersanti Mattarella. Quel giorno, il 6 gennaio 1980 Letizia Battaglia fu la prima fotoreporter ad arrivare in via Libertà, sul luogo in cui fu assassinato Piersanti Mattarella proprio mentre il fratello Sergio cercava di estrarne il corpo dall’auto: fu il suo l’ultimo scatto al presidente della Regione.

In una recente intervista realizzata da Giusi Parisi sul Giornale di Sicilia, quando le si ricorda di quella foto Letizia Battaglia risponde: «Oltre la mafia c’è di più. Basta parlare di mafia, parliamo di vita, di cinema, parliamo d’altro».

Nella fiction nei suoi panni c'è Isabella Ragonese, «un’attrice palermitana gentile e carina che interpreterà gli anni che ho vissuto come fotoreporter al giornale L’Ora». Oggi, dunque, altre riprese della fiction in un set blindatissimo. Chiuso un tratto di via Libertà, non sono mancati ingorghi tra viale Croce Rossa e la rotonda di piazza Vittorio Veneto.

