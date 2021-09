Le vie dei tesori, l'arte incontra la musica di Floriana Franchina: il concerto a Termini Imerese

Concerto a Termini Imerese della pianista Floriana Franchina. Appuntamento sabato presso la chiesa di san Giacomo. Inizio concerto alle 11.30, la replica è prevista per le 12.30.

La compositrice siciliana fa dunque riscoprire - attraverso la sua musica - uno dei luoghi magici della Sicilia, nell'ambito del festival Le vie dei tesori.

“Il mio intento è quello di valorizzare, attraverso la mia musica, luoghi poco conosciuti o di solito non accessibili. È stato così per la miniera di Racalmuto e sarà altrettanto anche a Termini Imerese, grazie a questo concerto in un luogo straordinario”, spiega Floriana Franchina.

© Riproduzione riservata