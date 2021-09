"Una Marina di Libri", a Villa Filippina si conclude il festival dell'editoria indipendente

Domenica 19 settembre ultima giornata della dodicesima edizione di "Una Marina di Libri", il Festival dell'editoria indipendente che quest'anno si svolge a Villa Filippina di Palermo. Anche domenica sarà possibile effettuare il vaccino contro il covid, dalle ore 16 alle 21, infatti, ci sarà la possibilità di ricevere la prima o seconda dose di siero. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro i quali hanno compiuto almeno 12 anni di età. In un’apposita postazione allestita in prossimità dell’ingresso a Villa Filippina medici ed infermieri dell’Azienda sanitaria somministreranno il vaccino Pfizer. Chi si vaccina entra gratis alla kermesse letteraria.

Entriamo nel vivo del programma dell'ultima giornata, si parte come di consueto alle 10 del mattino. Allo Spazio Maestrale presentazione del libro "1950/2020 Minacapelli: 70 anni di visioni", intervengono: Mario Attinasi, Giusto Catania, Giovanna Marano e Vito Minacapelli, coordina Cinzia Gizzi.

Alle ore 10.30 allo Spazio Tramontana presentazione del libro "Terapie artistiche e salute mentale dei bambini e dei giovani. Ricerca contemporanea, teoria e pratica" a cura di Uwe Herrmann, Margaret Hills de Zarate, Salvo Pitruzzella per Routledge, intervengono Umberto De Paola, Margaret Hills de Zarate, Elena Mignosi, Salvo Pitruzzella, evento a cura di Accademia di Belle Arti Palermo. Sempre alle ore 10.30 allo Spazio Grecale presentazione del libro "La memoria e il progetto: Dal centro Impastato al no mafia memorial" di Umberto Santino, Anna Puglisi e Sylwia Proniewicz per Di Girolamo editore, intervengono: Alessandra Dino, Giovanni Impastato e Ferdinando Siringo, saranno presenti gli autori. Alle ore 10.30 allo Spazio Ponente presentazione dei libri "Italia a piedi" di Fabrizio Ardito e "Italia in bicicletta" a cura di Albano Marcarini per Touring Club Italiano, intervengono: Salvatore Balsamo, Stefano Lo Coco, Fabio Rocca, Fabio Torre e Salvatore Vitale.

Alle ore 11.30 allo Spazio Levante, presentazione del libro "Fila dritto, gira in tondo" di Emmanuel Venet per Prehistorica editore, intervengono: Angelo Di Liberto e Gianmaria Finardi. Sempre alle ore 11.30 allo Spazio Mezzogiorno, presentazione del libro "Cantico dell'abisso" di Ariase Barretta per Arkadia editore, intervengono: Luigi Carollo ed Eugenia Nicolosi, evento in collaborazione con Palermo Pride.

Sempre alle ore 11.30 allo Spazio Maestrale presentazione del libro "Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato" di Mari Albanese e Angelo Sicilia per Navarra Editore, intervengono: Luisa Impastato e Teresa Mannino, letture di Pamela Vassallo e Maria Grazia Maggio, saranno presenti gli autori, al termine dell'incontro verrà offerto un caffè Moak. Una serie di interviste esclusive registrate poco prima della scomparsa di Felicia Bartolotta, la coraggiosa madre di Peppino Impastato. Nelle parole di Felicia, che appoggiò e sostenne suo figlio nel suo opporsi alla mafia, trovano posto la voglia di giustizia di una donna indomita e insieme la tenerezza di una madre che ricorda aneddoti dell’infanzia di Peppino, della sua giovinezza dedita alla militanza politica, della sua tragica fine.

Alle ore 12.00 allo Spazio Tramontana presentazione del libro "La cala" di Catia Catania e Giuseppe Ciulla perBompiani, interviene: Rosetta Ingargiola, modera: Giacomo Di Girolamo, saranno presenti gli autori, evento a cura di "Una marina di libri". Sempre alle ore 12.00 allo Spazio Grecale presentazione del libro "Viaggio allo Zingaro" di Enzo Di Pasquale per Ernesto Di Lorenzo Editore, intervengono: Valerio Agnesi e Francesca Messana, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 12.00 allo Spazio Ponente presentazione del libro "Memorie di un delitto" di Salvo Toscano per Newton Compton, interviene: Camillo Scaduto, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 12.00 allo Spazio Libeccio, presentazione del libro "Stretto di carta. Guida letteraria di una regione di confine" di Dario Tomasello per il Palindromo, intervengono: Salvatore Ferlita e Fabio La Mantia, sarà presente l’autore.

Alle ore 16.00 allo Spazio Mezzogiorno presentazione del libro "I segreti del giovedì sera" di Elvira Seminara per Einaudi, interviene: Vanessa Ambrosecchio sarà presente l’autrice, evento a cura di Una marina di libri.

Alle ore 16.30 allo Spazio Maestrale conversazione "Palermo dopo Orlando", intervengono: il caporedattore di Repubblica Palermo Carmelo Lopapa e il direttore responsabile del Giornale di Sicilia Marco Romano, modera il direttore artistico di "Una Marina di Libri" Gaetano Savatteri evento a cura di "Una marina di libri". L’era del sindaco Orlando si avvia alla conclusione. Cosa resta a Palermo della lunga stagione monopolizzata da Leoluca Orlando? Luci e ombre di un lento addio.

Alle ore 17.00 allo Spazio Tramontana incontro su "Il diritto al soccorso nel Mediterraneo" intervengono: Davide Schirò e Fulvio Vassallo Paleologo, evento a cura di IT.A.CA migranti e viaggiatori, il Festival del turismo responsabile 2021 che ha quest'anno come tema il "Diritto di respirare". Sempre alle ore 17.00 allo Spazio Grecale, presentazione del libro "L'Orlando furioso, l'Italia (e i Turchi)" di Matteo Di Gesù per Quodlibet, interviene: Ignazio E. Buttitta, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 17.00 allo Spazio Ponente "Tra le onde della traduzione. Translation Slam dal tedesco" con Rita Calabrese, Constanze Neumann e Marina Pugliano, moderano: Danila Moro e Barbara Teresi, evento a cura di AITI, ANITI, StradeLab, Goethe Institut Palermo. Alle ore 17.00 allo Spazio Libeccio, presentazione del libro "L’ora senza voce. Primavera 2020" di Rita Saccone per Antipodes, intervengono: Renato Costa, Francesco La Rosa e Piero Longo, sarà presente l’autrice.

Alle ore 17.30 allo Spazio Levante presentazione del libro "Verdure Spontanee per l'alimentazione e la salute Guida alla raccolta, al riconoscimento e alla preparazione di Rosario Schicchi e Anna Geraci per UnipaPress, interviene: Paolo Inglese, saranno presenti gli autori.

Sempre alle ora 17.30 allo Spazio Mezzogiorno presentazione del libro "Quando il cielo vuole spuntano le stelle" dell'unico scrittore internazionale di questa edizione E.C. Osondu, per Brioschi editore, interviene: Alessandra Di Maio, sarà presente l’autore, letture di Cristina Ali Farah, durante la presentazione ci sarà un accompagnamento musicale di Chris Obehi. Evento in abbinamento a un vino Tenute Orestiadi. Un viaggio attraverso il deserto e il mar Mediterraneo alla ricerca di un futuro migliore. Un viaggio individuale che si arricchisce delle storie e delle voci dei tanti uomini incontrati lungo il cammino, diventando sempre più un viaggio collettivo. E.C. Osondu è una delle voci più significative della letteratura nigeriana contemporanea. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato numerosi riconoscimenti, tra cui il Caine Prize for African Writing. Attualmente vive in Rhode Island e insegna Letteratura inglese e Scrittura creativa al Providence College.

Alle ore 18.30 allo Spazio Tramontana, presentazione del libro "Il rogo della Repubblica" di Andrea Molesini per Sellerio, interviene: Davide Camarrone, sarà presente l’autore, al termine dell'incontro verrà offerto un caffè Moak. Venezia 1480. Tre ebrei bruciati in piazza, una giustizia che cede all’intolleranza. Una tragedia destinata a ripetersi in ogni tempo e luogo. Tra storia e invenzione il nuovo avvincente romanzo dall’autore di Non tutti i bastardi sono di Vienna, Premio Campiello 2011.

Sempre alle ore 18.30 allo Spazio Grecale presentazione del libro "Erdoğan: storia di un uomo e di un Paese" di Cristoforo Spinella per Meltemi, interviene: Fausto Melluso, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 18.30 allo Spazio Ponente per la rassegna "Gli scrittori che ci mancano" consersazione su "Le protesi di Georges Perec" con Ermanno Cavazzoni, evento a cura di Una marina di libri, al termine dell'incontro verrà offerto un caffè Moak. Sempre alle ore 18.30 allo Spazio Libeccio presentazione del libro "Dante parla ancora? Il messaggio della Commedia alle donne e agli uomini del III millennio" di Maurizio Muraglia e Laura Mollica per Di Girolamo editore, saranno presenti gli autori.

Alle ore 19.00 allo Spazio Levante conversazione sul tema "Post-Montalbano tra immaginario e impresa" intervengono: Claudio Gioè, Gianfranco Marrone, Ester Pantano, Michele Soavi e Gaetano Savatteri, evento a cura di Una marina di libri. Terminata la serie letteraria e televisiva del commissario Montalbano, si presentano in

vario modo i segni di chi lo sostituirà: come coniugare adesso inventiva narrativa e fortune editoriali?

Sempre alle ore 19.00 allo Spazio Mezzogiorno presentazione del libro "L’uomo del porto" Di Cristina Cassar Scalia per Einaudi, interviene: Gioia Sgarlata, sarà presente l’autrice, evento a cura di Una marina di libri. Sempre alle ore 19.00 allo Spazio Maestrale un Wine Tasting "Il Ludovico tra radici e sogni: l'identità composita di una Gibellina sempre nuova" a cura di Tenute Orestiadi. Un percorso degustativo nel racconto di Ludovico Corrao e dell'utopia della bellezza, alla scoperta di una Gibellina inedita attraverso due vini dalle forti caratteristiche territoriali.

Alle ore 20.00 allo Spazio Tramontana dibattito si "Ddl Zan: le parole da non dire" intervengono: Daniela Dioguardi e Massimo Milani, modera: Flavia Fratello, evento a cura di Una marina di libri e Coordinamento Pride Palermo in abbinamento a un vino Tenute Orestiadi. Sempre alle ore 20.00 allo Spazio Grecale presentazione del libro "L'inferno di Narciso" di Paola Pottino per Torri del Vento edizioni, intervengono: Simona Decina e Piero Melati, sarà presente l’autrice. Sempre alle ore 20.00 allo Spazio Ponente presentazione del libro "Taccuino del centenario. Nuovi appunti su Leonardo Sciascia" di Marcello Benfante per Istituto Poligrafico Europeo, intervengono: Mario Azzolini, Matteo Di Gesù ed Egle Palazzolo, sarà presente l’autore. Ancora alle ore 20.00 allo Spazio Libeccio presentazione del libro Omero, Pirandello, Buttita, Consolo di Salvatore D’Onofrio per Edizioni Museo Pasqualino, intervengono: Franco Giorgianni e Salvatore Ferlita, modera: Rosario Perricone, sarà presente l’autore.

Alle ore 20.30 allo Spazio Levante presentazione del libro "Solo la pioggia" di Andrej Longo per Sellerio, interviene: Antonio Manzini, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 20.30 allo Spazio Mezzogiorno presentazione del libro "La fatica di essere pigri" di Gianfranco Marrone per Raffaello Cortina Editore, intervengono: Maurizio Carta e Michele Cometa, sarà presente l’autore.

Sempre alle ore 20.30 allo Spazio Maestrale andrà in scena lo spettacolo "Intervista impossibile a Leonardo Sciascia" con Filippo Luna ed Elvira Terranova, suono e materiale video: Vittorio Di Matteo evento a cura di "Una marina di libri". "Ce ne ricorderemo, di questo pianeta". È la frase che Leonardo Sciascia ha voluto per la sua tomba. A cento anni dalla nascita, a più di trenta dalla morte, lo scrittore di Racalmuto parla ancora al presente. Un'intervista impossibile a Sciascia scritta da Gaetano Savatteri, in collaborazione con Gigi Restivo e Giovanni Taglialavoro. La voce attuale di un grande intellettuale.

