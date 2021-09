"Una marina di libri", la 12esima edizione: eventi a villa Filippina di Palermo

Arriva in veste rinnovata la 12esima edizione di "Una marina di libri", che quest'anno si svolgerà al parco di Villa Filippina a Palermo.

Dal 16 al 19 settembre si terrà il festival dell'editoria indipendente con incontri, presentazioni, rassegne e spettacoli. In tutto 74 gli editori presenti. Il tema scelto per quest'anno si ispira ad un verso di Dante, in occasione dei 700 anni dalla sua morte, “Per l’alto mare aperto”.

In questo video di Virginia Cataldi le interviste a Nicola Bravo, responsabile organizzativo di Una marina di libri, Gaetano Savatteri, direttore artistico, Mario Zito e Alberto Samonà.

