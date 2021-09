Il ritorno del giovane soprano Federica Guida giovedì al Conservatorio di Palermo: il video delle prove

Una stella emergente della lirica. Lei è Federica Guida, giovane soprano palermitano che giovedì 9 settembre alle 21 nell’atrio del Conservatorio di Palermo si esibirà con arie di Mozart, Donizetti, Poulenc, Gounod, Verdi e Puccini.

Il nome di Federica Guida si aggiunge a quello dei tanti talenti con affermate carriere che si sono formati presso l’Istituto di Alta formazione musicale palermitano.

I suoi prossimi impegni la vedranno debuttare nel ruolo di Musetta ne La Bohème al Teatro Massimo di Palermo nel mese di dicembre e in tre produzioni al Teatro alla Scala di Milano, tra cui il debutto nel ruolo di Oscar in Un ballo in maschera il prossimo maggio.

