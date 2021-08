"Scruscio": Caccamo e Madonia improvvisano Cuccurucucù di Battiato, Red Ronnie li riprende

Giovanni Caccamo e Luca Madonia improvvisano una loro interpretazione di Cuccurucucù di Franco Battiato e Red Ronnie, lì presente, si intrufola per riprenderli. E' successo durante il sound check per il concerto di ieri sera con cui si è aperta la XIII edizione di Scruscio, il festival che mette in rilievo tutto ciò che di bello è legato alla Sicilia, fondato da Massimo Minutella con Norino Ventimiglia.

Tre le serate a Palazzo D’Aumale, compresa quella di ieri, e già tutte sold out: ingresso gratuito ma con posti assegnati sul sito.

La formula resta sempre la stessa: diversi ospiti a sera, uno sgabello, spesso uno strumento, ricordi, aneddoti, canzoni, battute. Per questa sera ha accettato l’invito il gentiluomo della canzone italiana, Ron. Alcuni dei suoi pezzi più belli saranno interpretati da uno straordinario trio di voci femminili, Miele, Lidia Schillaci e Anita Vitale.

Domani si chiude con un omaggio a Gianni Bella, che sarà presente; Mario Incudine proporrà le sue serenate siciliane e Giuseppe Castiglia, le sue irresistibili gag, mentre Peppe Qbeta porterà il suo pizzico di sana e irreprensibile follia musicale.

