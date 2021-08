Tramonti con musica d'autore, Buzzurro incanta Ventimiglia di Sicilia

“Tramonti con Musica d'autore" si è riconfermata la formula vincente che ogni anno riunisce a Ventimiglia di Sicilia tantissimi appassionati della bellezza. Incontro tra natura e musica in un contesto ideale ovvero la Riserva naturale orientata di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto.

Una passeggiata tra i sentieri e il verde delle nostre montagne si è conclusa con un concerto al tramonto.

Protagonista di questa edizione arrivata alla VI è stato “Francesco Buzzurro”, definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”. Occasione per il musicista agrigentino che ha presentato il suo nuovo album “Freedom”: un racconto della libertà del jazz e dell’improvvisazione che dà la possibilità di spaziare armonicamente e ritmicamente senza limiti.

"Eventi di qualità e colti per un pubblico sempre più ampio. Il "modello Ventimiglia" sui grandi eventi - spiega il sindaco Antonio Rini - non si ferma davanti al Covid anzi si rafforza con la prevenzione e la sicurezza. Le nostre iniziative sono state precedute da una massiccia campagna vaccinale che portano Ventimiglia tra i primi Comuni per numero di somministrazioni registrate, oltre l’80% - afferma il sindaco. Un dato necessario per programmare con fiducia i nostri spettacoli. Abbiamo registrato risultati eccezionali e un bilancio oltremodo positivo. Con Tramonti con Musica d'Autore, sigilliamo il successo di un percorso culturale e al tempo stesso popolare a dir poco rivoluzionario per un piccolo comune. Le nostre montagne sono un palcoscenico naturale ideale per accogliere il genio musicale di Buzzurro".

