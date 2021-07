Il Festino di Palermo, la storia della Santuzza e i fuochi d’artificio

La maratona del Festino di Palermo. Oggi si celebra Santa Rosalia e prendono il via anche i due giorni di dirette su Gds.it e Tgs.

Su Tgs, e in streaming su Gds.it, collegamento con la Cattedrale con la diretta di Salvo La Rosa, direttore artistico della testata televisiva. Dalle 19 sono andati in onda i Vespri solenni celebrati dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Durante la diretta televisiva collegamenti anche con il cronista di Tgs Giovanni Villino.

In questa seconda parte ospiti e commenti per analizzare l’edizione del Festino di Santa Rosalia numero 397. In onda anche le immagini del Festino del 2019, ovvero l’ultimo dell’era pre-Covid. Il culmine della serata a mezzanotte con i fuochi d’artificio. Le telecamere di Tgs, installate sul tetto dell’edificio di via Lincoln, sede del Giornale di Sicilia, riprenderanno il gioco di fuoco che durerà circa mezzora.

Nel corso del pomeriggio protagonisti sono stati i collegamenti con il vicecaporedattore del Giornale di Sicilia, Piero Cascio e con Virginia Cataldi dalle strade del Cassaro: in streaming su Gds.it da corso Vittorio Emanuele per respirare le sensazioni e le emozioni lungo quelle che sono le strade simbolo delle celebrazioni per la Santuzza.

© Riproduzione riservata