A Palermo le opere di Bill Viola per ripartire fra spiritualità e vita: apre i battenti "Purification"

Spiritualità, esistenza, salvezza, vita, morte e ancora la vita. Da domani e fino al 28 febbraio 2022 a Palazzo Reale di Palermo apre al pubblico Purification, la mostra di Bill Viola.

Lui, maestro indiscusso dell’Universo figurativo e della videoarte, giunge a Palermo con le sue opere per ripartire. Viola ha già esposto alla Cattedrale di Saint Paul a Londra, alla National Gallery sempre a Londra, alle National Galleries of Scotland di Edimburgo, al MoMA di New York, al Jean Paul Getty Museum di Los Angeles, al Grand Palais di Parigi.

Una rassegna voluta dalla Fondazione Federico II che ha chiesto ha aperto le porte a Bill Viola per esprimere il rapporto tra materiale e immateriale.

