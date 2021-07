L'appuntamento di Claudio Gioè: "Sul set per la seconda serie di Màkari, sarà pronta in primavera"

"Visto il successo gireremo in Sicilia anche la seconda serie di Màkari a settembre che sarà pronta nella prossima primavera. Questa é stata per me una bellissima esperienza".

Lo ha detto ieri sera l'attore Claudio Gioè al Marefestival di Salina al margine della serata.

Gioè ha ricevuto il premio dedicato a Massimo Troisi. "La Sicilia - ha aggiunto Gioè - è un set naturale c'è una qualità e un tempo di luce durante l'anno buonissimo e adatto per le riprese, come ad Hollywood in California. Quindi sarebbe auspicabile sfruttarla di più per fiction e film. Mi auguro che Makari possa diventare come Montalbano per altre zone della Sicilia volano per il turismo.

"Troisi - conclude Gioè - per me rappresenta un grande attore ma mi piaceva anche come persona era sempre dalla parte della gente e lanciava staffilate alla politica perché era molto attento al popolo".

