"Purification" a Palazzo Reale la mostra di Bill Viola: arte e spiritualità per ripartire

Dal 10 luglio e fino al 28 febbraio 2022 a Palazzo Reale di Palermo apre al pubblico Purification.

Protagonista Bill Viola, il maestro dell’Universo figurativo e della videoarte. Arrivano in città dunque le sue opere, per tracciare "il solco della ripartenza". Una tappa definita storica per Palazzo Reale dove arriva un artista che ha esposto alla Cattedrale di Saint Paul di Londra, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries of Scotland di Edimburgo, al MoMA di New York, al Jean Paul Getty Museum di Los Angeles, al Grand Palais di Parigi.

Arte e spiritualità dunque saranno le protagoniste assolute di questa lunga mostra, che punta a mostrare l'ascesa dell'anima dopo la morte.

