Inaugurato a Palermo il Kultur Ensemble, il primo istituto di cultura Franco-tedesco

È stato inaugurato il Kultur Ensemble, il primo istituto di cultura Franco-tedesco al mondo. È il risultato del trattato di Aquisgrana firmato nel gennaio 2019 da Emmanuel Macron e Angela Merkel, rispettivamente presidente della repubblica francese e cancelliera federale della Germania, e che nasce proprio a Palermo.

“È un iniziativa Franco-tedesca che non per caso passa dall’Italia - commenta Benedetto Della Vedova, sottosegretario di stato al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - essendo un’iniziativa rivolta all’arte e alla cultura. E altrettanto non per caso parte da Palermo. La proiezione mediterranea dell’Europa sarà decisiva nella ripresa post-pandemica”.

Nel frattempo l’istituto ha già inaugurato un suo spazio; ai cantieri culturali della Zisa, la residenza artistica “Atelier Panormos - La Bottega” che ospiterà artisti francesi e tedeschi tre volte all’anno, per tre mesi.

“A Palermo sorge la prima delle otto residenze artistiche sparse per il mondo - dice il Sindaco Leoluca Orlando - ed è la conferma che la nostra città si pone come un ponte di collegamento, un punto di incontro tra la dimensione mediterranea e quella europea”.

