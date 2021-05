Lamorgese a Palermo, firmato protocollo con la Regione per il restauro degli edifici di culto

Un protocollo d'intesa per il recupero e la valorizzazione degli edifici di culto è stato firmato stamani nella sede della Presidenza della Regione siciliana, dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e dal governatore Nello Musumeci, alla presenza del prefetto Michele Di Bari, a capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione al Viminale, che ha curato il documento.

"Questo protocollo serve per valorizzare le chiese del fondo edifici di culto, sono tante in Sicilia - ha detto la ministra Lamorgese -. Il protocollo stabilisce chi fa e che cosa fa, con un ruolo attivo nella progettualità delle soprintendenze regionali".

La ministra ha ricordato che "nel Pnrr sono previsti 500 milioni di euro per il restauro delle chiese. Parliamo di un patrimonio che incide anche sul turismo: per noi la cultura è un elemento fondamentale della nostra storia, abbiamo finalmente la possibilità di mettere a norma anche chiese importanti che rientreranno nei circuiti del turismo".

In Sicilia, ha evidenziato Musumeci, il recupero riguarderà "alcune centinaia di edifici di culto, in gran parte bisognosi di interventi di restauro".

"Sono già 140 i progetti esecutivi in dirittura di arrivo - ha aggiunto -. Andremo avanti per mettere in sicurezza spesso monumenti risalenti ai Seicento e Settecento e poi provvederemo alla loro valorizzazione. È un processo graduale di tutela, salvaguardia e valorizzazione".

© Riproduzione riservata