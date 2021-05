La pandemia in 100 scatti, la mostra di Igor Petyx all'hub vaccinale della fiera a Palermo

Presentata all'hub vaccinale della fiera del Mediterraneo a Palermo la mostra di Igor Petyx che racconta la pandemia in 100 fotografie.

I medici in trincea. Il mare off limits. Viale Regione Siciliana ridotto a un lungo nastro d’asfalto grigio, vuoto come nessuno l’aveva mai visto. Poi la ripartenza dopo il lockdown. La prima crociera sbarcata a Palermo. Le città tornate Covid free. C'è tutto questo e non solo negli scatti di Igor Petyx. Il fotoreporter ha deciso di allestire questa rassegna proprio alla fiera, luogo simbolo della ripartenza.

Luogo dove viene somministrato il vaccino, unica speranza e via d'uscita dal Covid. La rassegna s'intitola “Risorgiamo Italia” e può essere visitata esclusivamente da chi arriva in fiera per vaccinarsi.

“Bisognava ricominciare da capo - ha detto Petyx presentando la sua mostra -. Dato che tutto era cambiato, quello che avevamo raccontato fino a quel momento non bastava più e doveva essere aggiornato. Le persone hanno dovuto imparare una nuova quotidianità fatta di distanze, mascherine, protezioni. Io, come gli altri colleghi, ci siamo sentiti investiti del dovere di raccontare questo cambiamento epocale dal lockdown alla ripartenza, fino alla speranza dei vaccini".

© Riproduzione riservata