“Riavuli", il primo disco della palermitana Ponente: "Combatto in musica lo choc della pandemia"

Esce il disco di esordio della cantautrice palermitana Ponente, dal titolo “Riavuli".

Un album anticipato dal singolo, “Abballo”. Tutto parte dalle sensazioni di Ponente che racconta la pandemia come uno "choc emotivo che ha liberato pensieri, parole e note".

“Ho provato a non scoraggiarmi - dichiara la cantautrice - e rispondere con la musica alla crisi mondiale e personale che stavo vivendo".

“Riavuli” - diavoli in dialetto siciliano - è un titolo che la stessa Ponente spiega così: "Tutti abbiamo l’esigenza di combattere con i nostri demoni, i miei ‘riavuli’ sono le domande, le incertezze, le contraddizioni, le scelte che la vita mi presenta, i riavuli sono in fondo i conti che devo fare con me stessa”.

