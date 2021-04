A Palermo nasce il museo del Liberty e dell’art Nouveau

Nasce a Palermo il museo del Liberty. "Era un impegno che avevo preso con il parlamento siciliano e con tutti i palermitani - ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci -. Oggi, quell’impegno, è stato rispettato".

Nasce dunque il museo regionale del Liberty – villa Deliella, al quale si affianca "l’itinerario dell’Art Nouveau".

"Oggi è un giorno importante - ha sottolineato l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà – perché si sana una ferita inferta oltre 60 anni fa alla città di Palermo e alla Sicilia".

Villa Deliella si trovava in piazza Francesco Crispi (comunemente conosciuta come piazza Croci) a Palermo e fu realizzata nel 1905 su progetto dell'architetto Ernesto Basile. Abbattuta nel 1959, nel cosiddetto periodo del "sacco di Palermo", per molti anni l'area è stata adibita a parcheggio.

