"Caffè nero bollente", esce il nuovo singolo del palermitano Samaritano

Esce oggi “Caffè nero Bollente” del cantautore palermitano Samaritano, cantato in duetto con il cantautore pugliese Mimmo Cavallo. Si tratta del secondo singolo estratto dall’album “Convergenze”. Il primo singolo “Adesso con chi stai?” era stato realizzato insieme a Mario Venuti.

Mimmo Cavallo è noto per i suoi successi anni '70 come "Siamo meridionali" e "Uh mammà". Fu proprio lui a scrivere "Caffè nero bollente" nel 1981 per Fiorella Mannoia. Brano che la cantautrice portò al Festival di Sanremo.

Il testo della canzone racconta di una donna insoddisfatta, tanto da diventare all'epoca un inno del movimento femminista italiano. Si tratta dello sfogo di una donna legata ad un uomo che non la ama più, che nonostante ciò riprende la forza per dire che "non ha bisogno di nessuno e che si basta da sola".

Classe 1969, Samaritano è un cantautore, musicista, interprete, architetto e docente di arte. Nel 1993 è stato finalista regionale al concorso “Sanremo famosi” mentre nel 1994 ha vinto il concorso “Sanremo Nuovi Talenti”.

