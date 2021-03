A 9 anni sul podio del Teatro Massimo di Palermo dirige con Riccardo Muti

Ria Aoki è il primo violoncello della Kids Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, ha 9 anni e origini giapponesi, e per qualche secondo, oggi, è salita sul podio, ha tenuto in mano la bacchetta e dato il la all’orchestra.

Ad aiutarla è stato proprio il grande direttore Riccardo Muti, che alla fine della brevissima performance ha chiamato l’applauso e ha scoccato un bacio sulla fronte di Ria. “Quando Muti mi ha messo la bacchetta in mano ho tremato - ha detto la bambina - ma è stato fantastico e non lo dimenticherò mai”.

Il direttore si è anche complimentato con la giovane timpanista Alessia Spanò e con tutta l’orchestra, che si è esibita per lui con la sapiente guida di Michele De Luca, apprezzando in particolare l’esecuzione della ouverture Egmont di Beethoven. “L’importante è dare. Quando ci si siede qui si è al servizio del pubblico - ha detto Muti ai ragazzi - bisogna dare anche quando non se ne ha la voglia e non si sta bene”.

© Riproduzione riservata