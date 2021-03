Beni culturali a Palermo, firmato accordo fra Accademia Belle Arti ed Esercito

È stato sottoscritto oggi l’accordo tra l’Accademia di Belle Arti e il Comando Militare Esercito in Sicilia, con la firma del direttore dell’Accademia Umberto De Paola e del Generale di Divisione Maurizio Angelo, e alla presenza del Generale di Divisione Roberto Angius, vicecomandante per il territorio del Comando Forze Operative Sud.

“Una bellissima pagina di sinergia istituzionale - commenta il direttore De Paola - che vede due istituzioni antichissime provare a immaginare un percorso condiviso di attività”. Secondo il patto di collaborazione saranno tante le occasioni di scambio e di lavoro. “Si potranno organizzare momenti espositivi - continua il direttore - coinvolgendo gli studenti, all’interno degli edifici storici del Comando, come a Palazzo Sclafani o in alcuni locali di Palazzo dei Normanni”.

La scuola di restauro, poi, potrebbe occuparsi del recupero e della tutela di alcuni beni e di opere di pertinenza del Comando, sfruttando gli stessi spazi per fare attività sul campo. “Prevediamo anche di lavorare con l’immaginario, creando per esempio un fumetto sull’unità d’Italia, per far sì che ci si diverta e che le istituzioni siano antiche e allo stesso tempo modernissime”.

