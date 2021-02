Sanremo New Talent, in gara anche il musicista di Caccamo Domenico Guzzardo

“Tra gli attimi e i battiti”, è questo il nuovo singolo dell'artista e poliedrico musicista Domenico Guzzardo, 44 anni, di Caccamo, in arte Miko.

Il giovane parteciperà ad uno dei più importanti Festival del panorama nazionale. L'artista con ill brano inedito, scritto dal cantautore trabiese Salvatore Taormina e arrangiato da Massimo Scalici, è stato selezionato per esibirsi direttamente alle audizioni nazionali che si svolgeranno sul palco a Sanremo nell'hospitality RAI del Festival della Canzone Italiana, dove presenzierà nelle ultime fasi la troupe televisiva del canale SKY. Domenico Guzzardo se passerà il turno si esibirà alla Finale Nazionale di Categoria per Sanremo Newtalent.

Da una produzione di Devis Paganelli e di Are Communication International, oltre 3000 candidati come ogni anno, si sono proposti a CastingUfficiali.it per partecipare alle Audizioni Nazionali dirette che permettono a soltanto 30 artisti di arrivare in Finale Nazionale di Categoria a Sanremo Newtalent, il concorso canoro più seguito dai talenti emergenti in onda televisiva sui canali SKY, con la regia di Franco de Lillo da Mediaset.

Ufficializzate le date per l'edizione Winter di Sanremo Newtalent, che si terrà nella prestigiosa Hospitality RAI del Festival della Canzone Italiana, dall'1 al 6 marzo, negli studi televisivi attrezzati appositamente per il contest. Ci saranno ospiti d'eccezione in giuria VIP, come Maria Teresa Ruta reduce dal Grande Fratello VIP, Roberto Zapp, il Maestro Vince Tempera ed il celebre rapper Moreno.

