Scuola, all'istituto "Einaudi-Pareto" di Palermo il programma Erasmus "Debate"

Avanguardia educativa, mobilità internazionale e occasioni per i giovani, in inglese. Accade a Palermo, all’istituto tecnico professionale Einaudi-Pareto, che si è distinto per aver partecipato a “Debate”, un programma Erasmus che ha unito, negli scorsi due anni, gli studenti di cinque Stati diversi in dibattiti di lingua inglese.

La scuola è stata anche insignita del premio Label europeo delle lingue, un riconoscimento d’eccellenza per i progetti capaci di dare un sensibile impulso all’insegnamento degli idiomi stranieri. Oggi si attende che Debate, iniziato nel 2018 e fermato dalla pandemia, si concluda. Ma i ragazzi che ne hanno preso parte, intanto, hanno già fatto molta strada. Hanno partecipato ai tornei in Grecia, Turchia, Bulgaria e Polonia, dibattendo tematiche attualissime, dal multiculturalismo al linguaggio dell’odio, dal patrimonio culturale alle questioni di genere.

A supportarli e a guidare la loro formazione i professori-coach come Loredana Rizzo e Ida Mariolo, entrambe professoresse d’inglese all’istituto Einaudi-Pareto, che nell’intervista raccontano “Debate”: ecco in cosa consiste la gara, quali sono le capacità trasversali che gli studenti hanno occasione di sviluppare, chi sono e come si preparano gli alunni selezionati per i dibattiti internazionali.

