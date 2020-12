Dall’Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini a Palermo, il concerto di Giandomenico Anellino, “Christmas Days - Sacralità in scena”. Lo spettacolo va in onda anche oggi in contemporanea su TGS (c.15 d.t.), per la programmazione natalizia della nostra emittente.

