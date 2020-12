Dalla Chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria a Palermo, lo spettacolo di “sand art” di Stefania Bruno “Di luce e d’incanto”, realizzato all’interno del progetto culturale dal tema “ Accendiamo una luce…” del Comune di Palermo Area delle Culture. Lo spettacolo va in onda anche oggi in contemporanea alle 18 e poi in replica il 2 gennaio alle 21,40 su TGS (c.15 d.t.), per la programmazione natalizia della nostra emittente.

