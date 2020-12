Ernesto Maria Ponte racconta il suo lockdown: "Coronavirus dura prova per il teatro, emerse le nostre debolezze"

Ernesto Maria Ponte, attore palermitano e cabarettista, nei mesi del lockdown è stato molto attivo sui social con una serie di video divertenti ma anche amari sulla situazione che stavamo vivendo, con la sua compagna e collega Clelia Cucco.

Riflessioni da cui è nato uno spettacolo teatrale: "Saremo una quarantena", andato in scena ad ottobre ma con poche repliche per via della nuova chiusura dei teatri in tutta Italia.

Ponte, con altri artisti e protagonisti del mondo della cultura, è stato anche fra i testimonial della campagna "Salviamo la cultura: Voglio esistere in quanto recito".

