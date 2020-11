Giornata contro la violenza sulle donne, il monologo dell'attrice siciliana Aurora Padalino

"Non lasciarti impaurire, sminuire, inquinare da tutte quelle schifezza che continua a urlarti addosso. Non lasciarti manipolare, usare con violenza, da quell'orso che ti sbava addosso e ti possiede come fossi roba sua. Non lasciarti trascinare dall'inganno da tutte quelle promesse che ti fa e poi non mantiene. Abbi il coraggio di gridare, tu meriti rispetto, credi nel tuo valore di donna!".

Questo il testo scritto e interpretato da Aurora Padalino, attrice siciliana, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il video è stato realizzato con la collaborazione del compositore Emilio Monastra.

"Non lasciarti. Un testo che vuole ricordare a tutte le donne l'importanza della loro vita, del loro valore e della loro grandezza - spiega la giovane attrice - Non è facile ma se c'è un'altra donna o comunque un proprio caro ad aiutarti e ricordarti la preziosità della vita allora non diventa difficile perché nessuna donna merita e deve essere lasciata sola e lasciarsi morire".

