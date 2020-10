"Bella è la Vita", a Palermo il lancio della Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità

La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo ha scelto Palermo per lanciare l’annuale Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità, che prenderà il via mercoledì prossimo 28 ottobre all’interno del progetto denominato Bella è la Vita.

“L’attività parte dalla Sicilia e si dirama in tutto il nostro Paese e in gran parte d’Europa, e ha un solo obiettivo: determinare attraverso la scrittura coesione sociale”, dichiara Andrea Iovino, presidente Bimed. “Mettiamo ragazzi e ragazze”, sono infatti oltre cinquantamila gli studenti coinvolti, “a scrivere insieme sulla scorta di un modello semplice, quello che ci ha permesso di ottenere la costituzione Italiana, che appunto è stata scritta in gruppo. Auspichiamo che attraverso la scrittura si determini conforto e che dialoghino di più scienza e coscienza”.

Il progetto è in partnership con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, la quale individua nella Sicilia il luogo perfetto per la partenza dell’iniziativa, volta a generare un nuova visione euromediterranea, fatta di principi come l’accoglienza e la solidarietà.

“Immaginiamo un allargamento del progetto verso il mediterraneo”, afferma infatti l’On. Gianfranco Micciché, “ma è già una svolta poter mettere a ragionare insieme un ragazzo di Brancaccio con un ragazzo di Quarto Oggiaro a Milano: è un’iniziativa straordinaria”.

