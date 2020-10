Libri, presentato a Palermo il giallo "Natività di un sospetto" di Bruna Pandolfo

È stato presentato a Palermo "Natività di un sospetto" di Bruna Pandolfo, il primo giallo di Edizioni Kalós. L'incontro, all’Oratorio di San Lorenzo, organizzato in collaborazione con Amici dei Musei Siciliani, è stata l'occasione per ricordare il furto del celebre quadro del Caravaggio, trafugato dall'Oratorio nella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969.

Ad introdurre il dibattito Salvino Leone, direttore editoriale di Kalós. Sono intervenuti insieme all’autrice, Giovanni Mendola, docente di Storia dell'arte e autore del volume Il Caravaggio di Palermo e l'Oratorio di San Lorenzo e Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente dell'associazione Amici dei musei siciliani.

Natività di un sospetto è un giallo, in cui la morte del gallerista Amedeo Alfonsetti è il punto da cui si snoda il racconto - in prima persona - delle vicende dei personaggi a lui legati. Attraverso la sua scrittura fresca e accattivante, l'autrice ci regala un romanzo corale, in cui le vite dei protagonisti si incrociano e si intrecciano secondo trame.

