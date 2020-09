A Palermo prende il via "Zen Book Festival": "Un invito a conoscere il quartiere"

Prende il via il Zen Book Festival, il primo festival di letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza interamente organizzato allo Zen, inaugurato tuttavia al Parco della Salute Livia Morello proprio per “rappresentare l’unione fortissima tra il centro e la periferia della nostra città di cui abbiamo sempre più bisogno”, come racconta Mariangela Di Gangi Coordinatrice del Laboratorio Zen Insieme.

Sono tante le attività in programma e diverse le associazioni e le librerie palermitane coinvolte. “Il contributo della libreria Dudi è stato quello di mettere a disposizione i lettori che di solito si occupano per noi delle letture ad alta voce: leggeranno in questi giorni gli albi illustrati più belli Davide Schirò e Stella Lo Sardo”, dichiara Maria Romana Tetamo, proprietaria di Dudi. “È un invito a conoscere il quartiere dello Zen”, continua Di Gangi, “che si dota di quelle cose che nel resto della città non esistono, di biblioteche per i più piccoli e le più piccole, per esempio. Se lo Zen è messo nelle condizioni di esprimere il meglio che possiede è pronto già a farlo”, conclude.

Programma:

Giovedì 17 settembre

Parco della Salute "Livia Morello"

Inaugurazione Zen book Festival

- ore 17:00 - “Racconti in valigia”

Parco della Salute "Livia Morello"

Letture ad alta voce a cura di Davide Schiró per bambini e bambine dai 4 anni in su e posa dei Qr code contenenti le storie realizzate per il progetto Ogni quartiere è un libro.

A seguire aperitivo a cura di Cotti in Fragranza

Venerdì 18 settembre

- ore 11:00 - “Le biblioteche sociali: una sfida per la rigenerazione”.

In diretta Facebook sulla pagina di Giufà /giufabibliotecadellozen/

Tavola Rotonda

Introduce e modera Mariangela Di Gangi, intervengono Vale Frenci Morici operatrice biblioteca Giufà: Biblioteca dello Zen, Antonella Agnoli, esperta di progettazione di biblioteche, Alessandro Bertoni, bibliotecario e consulente della Biblioteca di Scampia (Napoli), Domenico Ciccarello, bibliotecario e volontario Associazione Italiana Biblioteche - AIB, Valeria Buttà, operatrice La Librineria (Catania).

- ore 16.30

Giardino di via Primo Carnera

"Letture in giardino" a cura di Giufà e delle mamme che hanno partecipato al progetto, per bambini e bambine dai 4 anni in su.

Merenda condivisa a cura di Cotti in fragranza

- ore 17.30

MURALES all’ingresso della Biblioteca Giufà

"Il racconto di Violetta” Letture ad alta voce a cura di Beatrice Monroy e Rinaldo Clementi, per ragazzi e ragazze dai 10 anni ai 16 anni

- ore 19:00

MURALES all’ingresso della Biblioteca Giufà

Aperitivo in giardino a cura di Cuoche combattenti

Sabato 19 settembre

- ore 11:00

Giardino di via Primo Carnera

"Questo libro fa di tutto", letture e laboratori dai libri della casa editrice minibombo a cura di Stella Lo Sardo, per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni

- ore 12:00

Giardino di via Primo Carnera

"Ero un burattino" di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore, Torri del Vento edizioni. Presentazione e laboratorio per bambini e bambine dai 4 anni in su.

- ore 16.30

Giardino di via Primo Carnera

"Allegra", spettacolo di e con Gisella Vitrano, Marcella Vaccarino e Petra Trombini, allestimento e scenografie a cura de Le Giuggiole, tratto da "La principessa Allegra" di Gianni Rodari. Per tutti e tutte.

Merenda condivisa a cura di Cotti in Fragranza

- ore 17.30

MURALES all’ingresso della Biblioteca Giufà

“Impariamo a raccontare” laboratorio a cura di Beatrice Monroy e Rinaldo Clementi per ragazzi dai 10 ai 16 anni

Domenica 20 settembre

- ore 11:00

Giardino di via Primo Carnera

Laboratorio di Musica col metodo Gordon a cura di La Casa della Musica per bambini e bambine da 0 a 3 anni

- ore 12:00

MURALES all’ingresso della Biblioteca Giufà

"L’Opra dei pupi. La battaglia infinita" di Eliana Messineo e Gabriele Genova, Ideestortepaper editore. Presentazione e laboratorio per ragazzi e ragazze dai 10 anni i su.

- ore 16.30

Giardino di via Primo Carnera

"Bianca Cipudda" Compagnia Teatro Degli Spiriti, produzione Piccolo Teatro Patafisico, per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni

Merenda condivisa a cura di Cotti in Fragranza

- ore 17.30

Giardino di via Primo Carnera

"Racconti in valigia" - letture ad alta voce a cura di Davide Schiró per bambini e bambine dai 4 anni in su

- ore 19:00

Giardino di via Primo Carnera

Aperitivo in giardino a cura di Cotti in Fragranza

- ore 20:30

Giardino di via Primo Carnera

Proiezione "Persepolis" a cura di Odd Agency SudTitles Palermo Sinergie Group

Tutti gli eventi sono all'aperto.

In ottemperanza alle norme anti-covid per partecipare all'evento sarà obbligatoria la mascherina e il rispetto delle norme di distanziamento.

