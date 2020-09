Torna a Palermo "La via dei librai", due giorni sul Cassaro per passeggiare tra i libri

"La via dei librai" torna per le strade di Palermo. Dopo una prima parte solo sul web, lo scorso aprile, la quinta edizione della manifestazione si conclude in questo primo weekend di settembre con due giornate ricche di appuntamenti.

Sono trentatrè, infatti, gli incontri nelle due isole letterarie quella Leonardo Sciascia a piazza Bologni e quella intitolata a Salvatore Quasimodo in via Collegio Giusino, con una sequenza di presentazioni dalle dieci del mattino alle 21. Lungo via Vittorio Emanuele 45 stand di editori.

Il coronavirus ha impedito il normale svolgimento de La via dei librai nel cuore di Palermo. La prima parte, infatti, ha interessato solamente il web, segnando comunque numeri da record. Dal 5 settembre si torna in strada, nel rispetto delle norme anti Covid, ma la via dei librai 2020 chiude con un programma ricco e completo, destinato a soddisfare i lettori di ogni genere.

La manifestazione è curata dal Comitato scientifico, composto da Francesco Lombardo, Giuseppe Scuderi e Giulio Pirrotta, e dai referenti dell’organizzazione Giovanna Analdi, Enrico Romano e Maurizio Zacco.

La Via dei Librai è promossa dal Comitato La via dei Librai, in collaborazione con l'Associazione Ballarò significa Palermo e l'Associazione Cassaro Alto e dal Comune di Palermo, con il patrocinio della ‘Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco’, del ‘Centro per il Libro e la Lettura’ del Ministero dei Beni Culturali, del ‘Maggio dei Libri’, e della Regione Siciliana e con il supporto di Confcommercio Palermo.

Ecco una guida agli incontri:

“Quando Palermo sognò d’essere Woodstock” di Sergio Buonadonna, Navarra editore. Il racconto di Palermo Pop 70 e non solo (sabato 5, ore 21. Isola Salvatore Quasimodo)

“Renzo Arbore. La rivoluzione gentile” di Vassily Sortino, edizioni Leima. Trent’anni di tv in Italia con interviste e testimonianze. Sabato 5, ore 19. Isola Salvatore Quasimodo)

Botteghe storiche e identità della città internazionale” con l’assessore comunale alle Culture, Mario Zito, e Patrizia Di Dio, presidente di ConfCommercio Palermo (sabato 5 ore 10. Isola Leonardo Sciascia)

Giulio Francese, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, insieme a Rita Barbera già direttrice della Casa Circondariale Di Bona-Ucciardone parla del libro di Gianfranco Perriera “Dalla parte giusta” edito dal Centro Studi Pio La Torre. (Domenica 6, ore 19. Isola Leonardo Sciascia)

Il magistrato Alberto Di Pisa dialoga con il professore Salvatore Di Piazza, dell’Università di Palermo, sul suo libro “Morti opportune” edito da Palermo University Press; (sabato 5 alle 18, isola Salvatore Quasimodo)

Matteo Cocchiara, presidente dell’Associazione degli Amministratori degli Enti Locali fondata da Piersanti Mattarella, dialoga con Pierluigi Basile, autore di “Le carte in regola”, edito dal Centro Studi Pio La Torre domenica 6 alle ore 12);

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo che dialoga con Piero Longo, presidente emerito di Italia Nostra Palermo sul suo ultimo libro: “Il tempo dell’elefante” edito da New Frontiers srl (domenica 6 alle ore 18)

Giovanni Basile dialoga con Giorgio D’Amato autore del libro “Io pinsavu una cosa”. (Domenica 6, ore 15. Isola Salvatore Quasimodo)

Don Cosimo Scordato dialoga con le autrici dei libri “Un Dio simpatico” (ed. Il pozzo di Giacobbe) e “Libertà di parola” (ed.Cittadella Editrice) (sabato 5 ore 11. Isola Salvatore Quasimodo)

“Adesso parlo io. Palermo racconta” di Giuseppina Lombardo. La casa editrice Dario Flaccovio festeggia i 40 anni . (Domenica 6, ore 18. Isola Salvatore Quasimodo)

“Aiuti alla piccola editoria” con Nicola Macaione, Ottavio Navarra, Maurizio Zacco moderati da Roberto Greco (domenica 6 ore 16. Isola Leonardo Sciascia)

Mario Calivà “Le Leggi razziali e l’ottobre del 1943” in occasione della 21° Giornata Europea della cultura Ebraica (domenica 6, ore17. Isola Salvatore Quasimodo)

L’ultimo ricordo di e con Daniela Tornatore, edizioni Leima (sabato 6 ore 21. Isola Leonardo Sciascia)

Video di Virginia Cataldi

