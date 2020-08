Kalós, una serata dedicata a Palermo con i racconti di Gaetano Basile

I racconti dello scrittore Gaetano Basile in una serata organizzata da Kalós Edizioni e dedicata a Palermo. L'evento si è svolto nella Galleria delle Vittorie, un viaggio curioso e variopinto attraverso i mercati antichi e ormai scomparsi del capoluogo siciliano, con il suo cibo di strada e i suoi personaggi indimenticabili. Un modo per riscoprire l'essenza della città con i suoi costumi e le sue tradizioni.

“Pensiamo a quanto è importante il luogo di nascita”, dice Gaetano Basile, “modella la nostra identità e ci accompagna per tutta la vita”. Conoscere il passato del luogo in cui si abita diventa dunque una necessità per ritrovare se stessi, non difficile da soddisfare sfogliando le pagine di “Frugando tra i mercati di Palermo. Una foto, una storia” il libro edito appunto da Kalós e di cui Basile è autore con Andrea Ardizzone.

L’evento di ieri alla Galleria delle Vittorie è stato organizzato da Kalos Edizioni, con il principale obiettivo di ricongiungersi con i suoi lettori, ma anche di raccontare il rapporto della casa editrice proprio con la città di Palermo. “Vorremmo quanto prima poter aprire una libreria Kalós, proprio qui nella galleria, per avere uno spazio dove incontrare i nostri concittadini e la nostra città”, dice poi il direttore editoriale Salvino Leone.

