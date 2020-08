Musica, il palermitano Salvo Anello presenta il nuovo singolo "La bimba fra gli ulivi"

L'artista palermitano Salvo Anello presenta il singolo "La bimba fra gli ulivi" estratto dall'album "Non per rancore ma per gioco" al contest musicale Sanremo Rock.

Diplomato al conservatorio Bellini di Palermo sia in chitarra che in pianoforte, si affaccia fin da subito alla scena musicale siciliana con uno stile raffinato ed eclettico che lo contraddistingue. Nel 2019 dopo un periodo significativo, produce ,insieme a numerosi artisti, l'album "Non per rancore ma per gioco"che nasce proprio dal singolo con il quale a settembre calcherà il palco dell'Ariston.

La produzione del progetto si è avvalsa di musicisti nazionali e regionali, primo fra tutti il violinista Francesco Moneti dei Modena City Ramblers.

Salvo Anello si è già presentato alle selezioni regionali con un ensemble di 8 elementi; scelta che nasce dall'attenzione minuziosa per la ricerca del suono e la sua Fedele riproduzione live.

L'approdo alla finalissima di Sanremo Rock è arrivato con una dose di genuina sorpresa (ma neanche troppa), considerata la qualità artistico musicale dell'album. "Non per rancore ma per gioco" è interamente disponibile presso le piattaforme digitali ( Spotify,I tunes, Amazon Music) ed acquistabile sul sito www.Salvo Anello.it

