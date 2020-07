Il parco di Villa Tasca a Palermo apre le porte: "Una grande area per gli amanti del verde"

Mancano pochi giorni all’apertura alla città del Parco di Villa Tasca, l’oasi verde grande 6 ettari che circondano Villa Tasca, dimora storica dei Conti Tasca d’Almerita. In attesa dell’inaugurazione di martedì 14 luglio, il Parco apre le sue porte e si presenta alla città con un Open Day con ingresso gratuito che si svolgerà domenica 12 luglio dalle 9 alle 20, all’interno del grande polmone verde (viale Regione siciliana Sud Est 397).

"Abbiamo voluto donare un po' di verde a tutti coloro che ne hanno desiderio. Sei ettari per bimbi, cinofili, per chi ama l'aria aperta" ha detto Giuseppe Tasca.

L’Open Day sarà l’occasione per fare conoscere in anteprima i servizi e le attività che si potranno svolgere all’interno del Parco da martedì 14 luglio in poi. Ci si potrà recare al Parco di Villa Tasca per passeggiare, fare jogging, yoga e altre attività di fitness, o semplicemente per rilassarsi all’ombra dei grandi alberi secolari o nel solarium attrezzato su uno dei prati. Un punto ristoro con cucina e caffetteria, con la possibilità di fare colazione, pranzare o prendere un aperitivo nel verde della tenuta.

L'intervista a Patrizia Pozzi e Stefano Dentice di Accadia, e Giuseppe Tasca

Il video di Piero Longo

© Riproduzione riservata