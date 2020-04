Palermo, 7 professioniste a fianco del Policlinico leggono "Non dirmi che hai paura"

Magistrati, commercialiste, giornaliste, notai, architetti, avvocati al fianco del Policlinico di Palermo. Sono sette professioniste, ognuna impegnata per le pari opportunità nel proprio settore, che hanno lanciato una campagna di solidarietà per raccogliere fondi e donare tablet ai pazienti Covid ricoverati nel reparto di Pneumologia: un modo, seppur a distanza, per rimanere in contatto con i familiari durante il ricovero.

Così le sette donne hanno scelto un libro e ne hanno letto in video alcune frasi che si concentrano sui messaggi di speranza e di tenacia e sul tema di viaggio. I passi scelti sono tratti dal romanzo di Giuseppe Catozzella "Non dirmi che hai paura", vincitore del Premio Strega giovani 2014.

Il video si chiude con le foto delle professioniste scattate durante un viaggio. Perché la speranza è anche quella di essere presto liberi dal coronavirus per tornare a esplorare il mondo. Al progetto di beneficenza partecipa anche l'azienda Euronics-Bruno che donerà alcuni tablet.

Questo il link per le donazioni: http://brunoconte.bruno.it/index.php?id=5. La password è PARIOPPORTUNITA230420.

A leggere sono Teresa Re, avvocata; Angela Biondo, commercialista; Romina Marceca, giornalista e delegata Cpo Assostampa; Annamaria Picozzi, magistrata; Pia Schillaci, commercialista; Livia Coco, notaio; Gabriella Tumminelli, architetta.

