Earth Day, tra gli artisti del "OnePeopleOnePlanet" anche la palermitana Valentina Di Franco

Tra gli artisti italiani che hanno preso parte alla Maratona multimediale "OnePeopleOnePlanet" in occasione della Giornata mondiale della Terra 2020 anche la palermitana Valentina Di Franco.

La soprano 28enne si è esibita sulle note di "Somewhere over the Rainbow". "Ho scelto questo brano - racconta Valentina - pensando a questo momento particolarmente delicato in cui è proprio l'arcobaleno il simbolo di speranza di ritrovarci presto nella vita di sempre. Cionondimeno l’arcobaleno è anche il simbolo di tutti i bambini e del loro 'andrà tutto bene'. Mi hanno infatti particolarmente toccato i versi 'sogni diventano davvero realtà un giorno esprimerò un desiderio su una stella cadente mi sveglierò quando le nuvole saranno lontane dietro di me'”

Tanti gli artisti che hanno raccolto l'invito a celebrare la bellezza in difesa dell'ambiente tra cui anche Nek, Zucchero, Max Pezzali, Dolcenera, Annalisa che con dodici ore di contenuti live hanno puntato i riflettori non solo sull'emergenza sanitaria ma sulle tante emergenze umanitarie ed ecologiche del nostro tempo.

Un messaggio di speranza e di positività lanciato da tutte le organizzazioni che ogni anno partecipano al Villaggio per la Terra. "Sono stata coinvolta nell'iniziativa dall'Earth Day di Cefalù che si sarebbe dovuto tenere in questi giorni e a cui avrei partecipato con un concerto in piazza. Il progetto è stato ideato e coordinato nel 2013 dall’architetto Salva Francesca Mancinelli, assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Cefalù, che insieme al sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, ha fortemente creduto nel potenziale ambientale e turistico di queste attività".

