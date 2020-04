"Ex voto", ecco la video proiezione a sorpresa di un collettivo di artisti che sta illuminando le notti di una Palermo in quarantena. Questa volta lo scenario è il teatro Massimo, un modo per ricordare alla città che ha già sconfitto la peste e quanto sia forte la voglia di rinascita.

Il collettivo di artisti è composto da: Carmelo Galati di Cinema City, OddAgency, Riccardo Lupo, Sinergie.

