Le Vie dei Tesori, artisti e scrittori contro il Coronavirus: la storia di Mimmo Cuticchio

Iniziativa della fondazione Le Vie dei Tesori vista l'emergenza Coronavirus.

"In questo momento, è più che mai importante continuare a stare insieme abbracciando anche se virtualmente i nostri tesori", spiegano.

Ecco che, per continuare a valorizzare i tesori della città come palazzi, ville, chiese, giardini, ma anche racconti, storie, pillole di conoscenza, la fondazione ha lanciato la campagna #tiraccontountesoro. Artisti, scrittori, giornalisti, botanici, storici dell’arte - tutti amici de Le Vie dei Tesori - racconteranno una storia in un minuto.

In questo video, la storia raccontata da Mimmo Cuticchio.

© Riproduzione riservata