Il coronavirus spiegato ai più piccoli, la fiaba dell'Istituto Petrarca di Palermo

Come spiegare ai più piccoli cos'è il coronavirus e come bisogna proteggersi? Attraverso il loro linguaggio, quello della fantasia e dell'immaginazione. Da qui l'idea di Rossana Caruso, maestra d'asilo dell'Istituto Petrarca di Palermo, di raccontare ai suoi giovanissimi alunni, con una simpatica fiaba in rima e a colori, cosa sta accadendo in tutto il mondo.

"Virus non meriti la corona", così si intitola il racconto che per immagini ripercorre le tappe della diffusione di quel "mostriciattolo verde" che tanti fa soffrire e che tiene svegli medici ed infermieri per contrastarlo, ribadendo, con semplici parole, l'importanza di restare a casa sognando la "sconfitta" del virus a cui togliere la corona.

