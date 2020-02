Il Brass Group di Palermo premia 25 giovani artisti: "Un'occasione per crescere"

La Fondazione the Brass Group contribuisce alla formazione dei giovani musicisti. Si è tenuta oggi, al Real Teatro Santa Cecilia, la consegna di 25 borse di studio, pari ad euro 500,00 ognuna, per i componenti più meritevoli della Brass Youth Jazz Orchestra come simbolo e stimolo ad andare avanti nel percorso di studi della musica e nel contempo per credere nella propria terra dove si possono realizzare i propri sogni nel cassetto.

Alla cerimonia erano presenti, oltre ai giovani artisti, anche l'assessore al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, on.le Manlio Messina, il presidente del Brass, il Maestro Ignazio Garsia, il vicepresidente prof. Giangaspare Ferro, e i docenti preparatori Domenico Riina, Vito Giordano, Salvo Pizzo, Silvio Barbara, Ninni Pedone, Faro Riina.

"È una bellissima esperienza quella offerta dalla Fondazione The Brass Group - dice Samuele Scalise, uno dei vincitori della borsa di studio - grazie a questa orchestra giovanile nata dall'unione dei nostri tutor. Siamo riusciti a mettere su a questa realtà che va avanti ormai da un anno".

Video di Marco Gullà

