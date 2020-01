Recupero del Fiume Oreto, al via la presentazione dei progetti

Si è tenuto oggi pomeriggio, alle ore 15,00 a Villa Niscemi a Palermo, un incontro organizzato dalla III Commissione consiliare per la presentazione delle ipotesi progettuali relative al recupero del Fiume Oreto.

"Il ruolo del WWF è quello di stimolare la cittadinanza e le istituzioni a prendere a cuore il problema dell'Oreto per dare una soluzione" ha detto Pietro Ciulla, presidente del WWF Sicilia nord occidentale.

Le proposte, elaborate da diversi soggetti impegnati per la tutela del corso d'acqua, sono state trasmesse ai comuni di Altofonte, Monreale e Palermo per l'inoltro al FAI - Fondo per l'ambiente italiano, per sbloccare i 65.000,00 euro provenienti dal concorso “I Luoghi del Cuore”.

Gli intervistati:

Paolo Caracausi -Presidente della terza commissione consiliare del Comune di Palermo

Pietro Ciulla - Presidente del WWF Sicilia nord occidentale

Grazia Patrizia - Assessore alla pubblica istruzione del comune di Altofonte

